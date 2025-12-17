Gelatinas navideñas: postres fáciles y llenos de color

¿Gelatina de Santa, del Grinch o de reno? No tiene que escoger solo una. En Buen Día, la chef Adriana Vindas le enseña a preparar tres postres prácticos, coloridos y perfectos para sorprender a sus visitas en esta época festiva.



Con ingredientes sencillos y un paso a paso fácil de seguir, estas gelatinas se convierten en una opción ideal para compartir en familia, sin pasar horas en la cocina. No se despegue de la pantalla y anímese a darle un toque creativo y divertido a su mesa navideña (ver video adjunto).

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la elaboración de otros platillos en nuestro canal de YouTube.