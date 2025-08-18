Fondos caseros congelados: el secreto para que sus comidas sepan mejor

Un buen fondo de pollo o de res puede transformar cualquier receta sencilla en un platillo delicioso. Lo mejor: puede prepararlo con antelación y conservarlo congelado para usarlo en cualquier momento.



La chef Karen Medrano nos enseña cómo preparar dos recetas prácticas y llenas de sabor, utilizando estos caldos como base. Una técnica sencilla que le ahorrará tiempo en la cocina y elevará el nivel de sus comidas diarias (ver entrevista completa en el video adjunto).



Aprenda cómo un buen fondo puede marcar la diferencia en su cocina.

