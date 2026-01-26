Estilo de Vida
Errores comunes al usar el horno y cómo evitarlos
Una mala temperatura, desconocer el tipo de horno o abrir la puerta constantemente pueden afectar cualquier platillo.
El horno es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, pero también uno de los que más errores provoca en la cocina. Una temperatura mal elegida o un desconocimiento del tipo de horno pueden marcar la diferencia entre un platillo perfecto y uno arruinado.
Para ayudarle a sacarle el mayor provecho, la chef Deborah Acevedo explica cómo elegir la temperatura correcta, qué tipos de hornos existen y cuáles son esos fallos comunes que conviene evitar.
Una guía práctica para que sus recetas salgan siempre como usted espera (ver video adjunto).
