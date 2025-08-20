Ensaladas criollas reinventadas con frescura tropical

La ensaladita de repollo es un clásico infaltable en la mesa costarricense, pero ¿se imagina potenciar su sabor con mango rallado? Esta es una de las creativas combinaciones que la chef Marjorie Madrigal propone para darle un nuevo aire a tres ensaladas tradicionales.



En la entrevista, usted aprenderá a preparar versiones frescas, coloridas y llenas de sabor de estas recetas criollas que tanto disfrutamos.



Se trata de una invitación a experimentar en la cocina con ingredientes locales y mucho cariño.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.