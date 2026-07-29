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Estilo de Vida

Ensalada de pasta crujiente con pollo: una opción fresca y llena de sabor

La receta es ideal para compartir en familia o llevar al trabajo.

Por Teletica.com Redacción 29 de julio de 2026, 10:09 AM

Las ensaladas pueden convertirse en comidas completas, coloridas y llenas de sabor. La combinación de vegetales frescos, proteínas, carbohidratos y aderezos permite crear opciones variadas para cualquier momento del día.

En esta oportunidad, la chef Carol Uriza nos enseñó a preparar una ensalada de pasta con pollo. La receta es una opción fresca para un almuerzo familiar, una reunión o una comida para llevar al trabajo.

Ingredientes:

  • 300 g de pollo cocido y mechado, puede ser cuarto de muslo o pechuga.
  • 1 paquete de pasta tipo lacitos.
  • 1 taza de queso parmesano fresco rallado.
  • Aceite de oliva extra virgen.
  • 1 lechuga crujiente cortada en tiras.
  • 1 rollo de culantro picado.
  • 1 cebolla morada en cuadritos.
  • 2 tazas de tomates cherry partidos a la mitad.
  • 1 lata pequeña de maíz dulce escurrido.
  • 1 aguacate en cubos.
  • Sal y pimienta al gusto.

Para el aderezo:

  • ¼ taza de aceite de oliva.
  • ¼ taza de miel de maple.
  • 1 cucharada de mostaza Dijon.
  • 1 cucharada de aceite de ajonjolí.
  • 1 cucharada de vinagre de arroz.
  • Sal y pimienta al gusto.

En el video adjunto encontrará el paso a paso para preparar esta receta. La ensalada combina pasta, pollo y vegetales frescos con un aderezo lleno de sabor.

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