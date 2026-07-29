Ensalada de pasta crujiente con pollo: una opción fresca y llena de sabor
La receta es ideal para compartir en familia o llevar al trabajo.
Las ensaladas pueden convertirse en comidas completas, coloridas y llenas de sabor. La combinación de vegetales frescos, proteínas, carbohidratos y aderezos permite crear opciones variadas para cualquier momento del día.
En esta oportunidad, la chef Carol Uriza nos enseñó a preparar una ensalada de pasta con pollo. La receta es una opción fresca para un almuerzo familiar, una reunión o una comida para llevar al trabajo.
Ingredientes:
- 300 g de pollo cocido y mechado, puede ser cuarto de muslo o pechuga.
- 1 paquete de pasta tipo lacitos.
- 1 taza de queso parmesano fresco rallado.
- Aceite de oliva extra virgen.
- 1 lechuga crujiente cortada en tiras.
- 1 rollo de culantro picado.
- 1 cebolla morada en cuadritos.
- 2 tazas de tomates cherry partidos a la mitad.
- 1 lata pequeña de maíz dulce escurrido.
- 1 aguacate en cubos.
- Sal y pimienta al gusto.
Para el aderezo:
- ¼ taza de aceite de oliva.
- ¼ taza de miel de maple.
- 1 cucharada de mostaza Dijon.
- 1 cucharada de aceite de ajonjolí.
- 1 cucharada de vinagre de arroz.
- Sal y pimienta al gusto.
En el video adjunto encontrará el paso a paso para preparar esta receta. La ensalada combina pasta, pollo y vegetales frescos con un aderezo lleno de sabor.
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