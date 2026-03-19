Empanaditas dulces: el antojo perfecto para acompañar el café

Si usted es amante de los pequeños placeres, esta receta le encantará. Las empanaditas de leche condensada cocinada llegan como una opción perfecta para disfrutar después del almuerzo o acompañar una pausa con café.

Además del sabor, este segmento marca un momento especial: la inauguración de la nueva cocina de Buen Día junto al chef Geancarlo Valerio, quien se integra por primera vez al programa para compartir preparaciones sencillas y llenas de sabor.



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