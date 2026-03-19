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Empanaditas dulces: el antojo perfecto para acompañar el café

Una receta sencilla y deliciosa se convierte en protagonista de la tarde. Repase el paso a paso aquí.

Por Teletica.com Redacción 19 de marzo de 2026, 10:16 AM

Si usted es amante de los pequeños placeres, esta receta le encantará. Las empanaditas de leche condensada cocinada llegan como una opción perfecta para disfrutar después del almuerzo o acompañar una pausa con café.

Además del sabor, este segmento marca un momento especial: la inauguración de la nueva cocina de Buen Día junto al chef Geancarlo Valerio, quien se integra por primera vez al programa para compartir preparaciones sencillas y llenas de sabor.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.

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