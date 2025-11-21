El show culinario de Jafet Jerez: pupusas salvadoreñas con voz propia

Si usted es de las personas que cocina con música de fondo y termina cantando a todo pulmón, no está sola.



La artista Jafet Jerez también vive la cocina como un escenario, y por eso la recibimos en Buen Día para preparar deliciosas pupusas salvadoreñas, mientras nos sorprende con su voz.



Entre masa, rellenos y melodías, la cocina se convierte en un espacio donde el arte y la gastronomía se mezclan naturalmente.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.