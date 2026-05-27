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El sabor del churchill llega en forma de cajetas

La receta combina ingredientes tradicionales para recrear el sabor puntarenense en unas cajetas dulces y crujientes.

Por Teletica.com Redacción 27 de mayo de 2026, 10:01 AM

Crujientes por fuera, suaves por dentro y con los sabores inconfundibles del tradicional churchill puntarenense. 

En Buen Día le enseñamos cómo preparar unas deliciosas cajetas que combinan leche en polvo, sirope y una cobertura crujiente que recuerda uno de los postres más icónicos de Puntarenas. 

La preparación inicia cocinando la leche condensada con mantequilla, leche en polvo, sirope y yemas de huevo, revolviendo constantemente hasta obtener una cajeta espesa. Luego se enfría, se forman bolitas y se cubren cuidadosamente con un caramelo rojo brillante, para finalmente decorarlas con leche en polvo al gusto. 

Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto. 

Ingredientes: 

Cajeta: 

  • 1 cda de mantequilla.
  • 2 latas de leche condensada.
  • 1 cdta de leche en polvo.
  • 2 cdas de sirope rojo.
  • 2 yemas de huevo.

Cubierta de azúcar: 

  • ​1 tz de azúcar granulada.
  • 1/2 tz de agua.
  • 1 cda de vinagre.
  • 1 cucharada de colorante rojo.

Decoración: 

  • ​Leche en polvo al gusto.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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