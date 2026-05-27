El sabor del churchill llega en forma de cajetas
La receta combina ingredientes tradicionales para recrear el sabor puntarenense en unas cajetas dulces y crujientes.
Crujientes por fuera, suaves por dentro y con los sabores inconfundibles del tradicional churchill puntarenense.
En Buen Día le enseñamos cómo preparar unas deliciosas cajetas que combinan leche en polvo, sirope y una cobertura crujiente que recuerda uno de los postres más icónicos de Puntarenas.
La preparación inicia cocinando la leche condensada con mantequilla, leche en polvo, sirope y yemas de huevo, revolviendo constantemente hasta obtener una cajeta espesa. Luego se enfría, se forman bolitas y se cubren cuidadosamente con un caramelo rojo brillante, para finalmente decorarlas con leche en polvo al gusto.
Le mostramos el paso a paso de la preparación en el video adjunto.
Ingredientes:
Cajeta:
- 1 cda de mantequilla.
- 2 latas de leche condensada.
- 1 cdta de leche en polvo.
- 2 cdas de sirope rojo.
- 2 yemas de huevo.
Cubierta de azúcar:
- 1 tz de azúcar granulada.
- 1/2 tz de agua.
- 1 cda de vinagre.
- 1 cucharada de colorante rojo.
Decoración:
- Leche en polvo al gusto.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
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