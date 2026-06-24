El sabor del Caribe en su mesa: así se prepara la macarela en escabeche
Esta receta combina sabor, historia y nutrientes en un solo plato.
La macarela es uno de los pescados más representativos de la gastronomía del Caribe costarricense. Su sabor intenso y textura jugosa la convierten en protagonista de distintas preparaciones tradicionales.
En esta receta, la macarela se dora en rodajas y luego se mezcla con un escabeche preparado con vinagre, cebolla, chile, ajo y especias.
El reposo permite que el pescado absorba los sabores y logre una combinación especial.
Ingredientes:
1 kg de macarela.
5 chiles panameños.
1 pepino.
1 zanahoria.
1 cebolla.
1-2 tazas de aceite.
1 cabeza de ajo picado.
Sal y pimienta al gusto.
Encuentre el procedimiento completo en el video adjunto.
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