EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

El sabor del Caribe en su mesa: así se prepara la macarela en escabeche

Esta receta combina sabor, historia y nutrientes en un solo plato.

Por Teletica.com Redacción 24 de junio de 2026, 9:46 AM

La macarela es uno de los pescados más representativos de la gastronomía del Caribe costarricense. Su sabor intenso y textura jugosa la convierten en protagonista de distintas preparaciones tradicionales.

En esta receta, la macarela se dora en rodajas y luego se mezcla con un escabeche preparado con vinagre, cebolla, chile, ajo y especias.

El reposo permite que el pescado absorba los sabores y logre una combinación especial.

Ingredientes:

1 kg de macarela.
5 chiles panameños.
1 pepino.
1 zanahoria.
1 cebolla.
1-2 tazas de aceite.
1 cabeza de ajo picado.
Sal y pimienta al gusto.

Encuentre el procedimiento completo en el video adjunto.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas