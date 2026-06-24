El sabor del Caribe en su mesa: así se prepara la macarela en escabeche

La macarela es uno de los pescados más representativos de la gastronomía del Caribe costarricense. Su sabor intenso y textura jugosa la convierten en protagonista de distintas preparaciones tradicionales.

En esta receta, la macarela se dora en rodajas y luego se mezcla con un escabeche preparado con vinagre, cebolla, chile, ajo y especias.

El reposo permite que el pescado absorba los sabores y logre una combinación especial.

Ingredientes:

1 kg de macarela.

5 chiles panameños.

1 pepino.

1 zanahoria.

1 cebolla.

1-2 tazas de aceite.

1 cabeza de ajo picado.

Sal y pimienta al gusto.

Encuentre el procedimiento completo en el video adjunto.

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