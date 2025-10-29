El postre que conquista las redes: brownie con crema de tiramisú

¿Brownie o tiramisú? Ahora ya no hay que elegir. La chef Mar Navarro visitó Buen Día para enseñar cómo preparar el postre viral del momento: una irresistible combinación entre la intensidad del chocolate y la suavidad del tiramisú.

Navarro explicó que el secreto está en lograr el punto perfecto del brownie, húmedo, pero firme, para sostener la capa de crema sin hundirse. El café negro potencia el sabor del cacao y aporta un aroma inconfundible, mientras que el uso de queso mascarpone o queso crema define la textura final (ver video adjunto).

El resultado: un postre elegante, balanceado y perfecto para compartir. Solo se necesita paciencia, precisión… y muchas ganas de disfrutar.

¿Se anima a probarlo en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’. Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de YouTube.

