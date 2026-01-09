El café tico se reinventa en cada método de preparación

Costa Rica ha conquistado al mundo con su café, pero su verdadero potencial se descubre cuando se exploran las distintas formas de prepararlo. Más allá de la tradición, existen métodos que resaltan aromas, sabores y texturas únicas en cada taza.

En esta entrevista de Buen Día, el barista Ricardo Azofeifa, con más de 20 años de experiencia, le muestra cómo elegir y preparar el café puede convertirse en una experiencia sensorial completa, capaz de cambiar la forma en que usted disfruta esta bebida emblemática del país (ver video adjunto).

