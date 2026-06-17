El acompañamiento que nunca falla: papas gratinadas supercremosas

Las papas pueden convertirse en las protagonistas de cualquier comida. Esta preparación combina una textura suave en el centro con una capa gratinada llena de sabor.

El chef José Pablo Araujo compartió la receta de un tren de papas gratinadas. Es una alternativa ideal para acompañar carnes, pollo o para servir como plato principal.

Siga paso a paso cómo preparar este platillo en el video adjunto.

Ingredientes:

5 papas grandes cortadas en rodajas finas.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

Sal al gusto.

Pimienta negra al gusto.

Para la mezcla cremosa:

300 g de queso mozzarella rallado.

1 taza de crema dulce.

3 dientes de ajo finamente picados.

115 g de mantequilla.

Sal al gusto.

Pimienta negra al gusto.

Preparación:

Precaliente el horno a 300 °F (150 °C).

Corte las papas en rodajas finas con una mandolina.

Coloque las papas en un recipiente y sazone con perejil, sal y pimienta.

Mezcle el queso mozzarella, la crema dulce, el ajo, la mantequilla, la sal y la pimienta en otro recipiente.

Lleve la mezcla al microondas hasta integrar todos los ingredientes.

Coloque las papas en capas dentro de un molde para horno.

Vierta la mezcla cremosa sobre las papas.

Hornee durante 45 minutos o hasta lograr una textura suave y una superficie gratinada.

Retire del horno, deje reposar unos minutos y sirva caliente.

Rendimiento:

De 6 a 8 porciones.

Consejo del chef:

Agregue queso parmesano rallado antes de hornear para obtener una superficie más dorada y un sabor más intenso.

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