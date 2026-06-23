Dos postres deliciosos para disfrutar sin exceso de azúcar

Reducir el consumo de azúcar no significa dejar de disfrutar un buen postre. Existen alternativas con ingredientes que permiten crear preparaciones dulces y equilibradas.

La chef Candy Zamora comparte dos recetas ideales para quienes buscan opciones diferentes: cheesecake frío de vainilla y frutos rojos, además de un mousse de chocolate keto.

Estas preparaciones utilizan ingredientes como harina de almendra, alulosa y chocolate con alto porcentaje de cacao.

Aprenda cómo preparar estas recetas y las recomendaciones para incorporarlas dentro de una alimentación adecuada en el video adjunto.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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