Doradas, crujientes y llenas de queso: así se hacen las bolitas de mozzarella

¿Quién puede resistirse a una botana crujiente por fuera y con queso derretido por dentro?

Las bolitas de mozzarella se han convertido en una de las entradas favoritas en restaurantes, fiestas y reuniones familiares. Y no es casualidad: combinan una textura dorada y crujiente con el inconfundible sabor de uno de los quesos más populares del mundo.

El chef Mauricio Mora nos enseña cómo preparar unas irresistibles bolitas de mozzarella para dipear, una opción perfecta para compartir (ver paso a paso en el video adjunto):

Ingredientes:

500 g de mozzarella rallada.

2 huevos.

120 g de pan molido.

40 g queso parmesano.

1 cucharadita de ajo en polvo.

1 cucharadita de orégano (se puede omitir).

Sal y pimienta.

Para rellenos: carne desmechada, salami, jalapeños, chorizo, jamón, tomate deshidratado.

Salsas para dipear: