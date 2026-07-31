Dip de pizza, camarón y pollo tex-mex: tres recetas para compartir
Estas opciones son cremosas y fáciles de preparar, ideales para reuniones familiares, noches de películas o para disfrutar en casa.
Un dip caliente puede convertirse en una opción práctica para compartir con familiares o invitados. Estas tres recetas ofrecen preparaciones cremosas, rendidoras y llenas de sabor.
Déborah Azevedo presentó tres alternativas para disfrutar en una reunión, durante una noche de películas o como un antojo en casa.
Dip caliente de pizza
Ingredientes:
- 1 envase de queso crema (210 g).
- 1 taza de salsa de tomate para pizza preparada.
- ½ taza de cebolla picada.
- 200 g de queso mozzarella rallado.
- 100 g de salami o pepperoni picado.
- ½ taza de aceitunas negras en rodajas.
- 1 cucharadita de orégano.
Dip caliente de camarón
Ingredientes:
- 1 cucharada de mantequilla.
- 3 dientes de ajo picados finamente.
- 250 g de camarones limpios.
- Sal y pimienta al gusto.
- ½ taza de queso crema.
- ½ taza de natilla.
- 1 taza de queso mozzarella rallado.
Para el pico de gallo:
- 1 tomate sin semillas, picado fino.
- 3 cucharadas de cebolla picada fina.
- 2 cucharadas de culantro picado.
- Sal y pimienta al gusto.
- 1 cucharadita de jugo de limón.
Dip caliente de pollo Tex-Mex
Ingredientes:
- 1 envase de queso crema (210 g).
- ¾ de taza de salsa verde mexicana.
- 1 lata de chiles morrones (4 unidades), picados.
- 200 g de queso cheddar rallado.
- Tortillas tostadas para acompañar.
Las tres preparaciones combinan ingredientes sencillos y permiten crear bocadillos ideales para compartir. Cada dip ofrece un sabor diferente y una alternativa para variar la mesa.
En el video adjunto, Déborah Azevedo muestra el paso a paso de las recetas y brinda recomendaciones para preparar estos dips calientes en casa.
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