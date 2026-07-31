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Dip de pizza, camarón y pollo tex-mex: tres recetas para compartir

Estas opciones son cremosas y fáciles de preparar, ideales para reuniones familiares, noches de películas o para disfrutar en casa.

Por Teletica.com Redacción 31 de julio de 2026, 10:13 AM

Un dip caliente puede convertirse en una opción práctica para compartir con familiares o invitados. Estas tres recetas ofrecen preparaciones cremosas, rendidoras y llenas de sabor.

Déborah Azevedo presentó tres alternativas para disfrutar en una reunión, durante una noche de películas o como un antojo en casa.

Dip caliente de pizza

Ingredientes:

  • 1 envase de queso crema (210 g).
  • 1 taza de salsa de tomate para pizza preparada.
  • ½ taza de cebolla picada.
  • 200 g de queso mozzarella rallado.
  • 100 g de salami o pepperoni picado.
  • ½ taza de aceitunas negras en rodajas.
  • 1 cucharadita de orégano.

Dip caliente de camarón

Ingredientes:

  • 1 cucharada de mantequilla.
  • 3 dientes de ajo picados finamente.
  • 250 g de camarones limpios.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • ½ taza de queso crema.
  • ½ taza de natilla.
  • 1 taza de queso mozzarella rallado.

Para el pico de gallo:

  • 1 tomate sin semillas, picado fino.
  • 3 cucharadas de cebolla picada fina.
  • 2 cucharadas de culantro picado.
  • Sal y pimienta al gusto.
  • 1 cucharadita de jugo de limón.

Dip caliente de pollo Tex-Mex

Ingredientes:

  • 1 envase de queso crema (210 g).
  • ¾ de taza de salsa verde mexicana.
  • 1 lata de chiles morrones (4 unidades), picados.
  • 200 g de queso cheddar rallado.
  • Tortillas tostadas para acompañar.

Las tres preparaciones combinan ingredientes sencillos y permiten crear bocadillos ideales para compartir. Cada dip ofrece un sabor diferente y una alternativa para variar la mesa.

En el video adjunto, Déborah Azevedo muestra el paso a paso de las recetas y brinda recomendaciones para preparar estos dips calientes en casa.

¿Se anima a probarlos en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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