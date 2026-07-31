Dip de pizza, camarón y pollo tex-mex: tres recetas para compartir

Un dip caliente puede convertirse en una opción práctica para compartir con familiares o invitados. Estas tres recetas ofrecen preparaciones cremosas, rendidoras y llenas de sabor.

Déborah Azevedo presentó tres alternativas para disfrutar en una reunión, durante una noche de películas o como un antojo en casa.

Dip caliente de pizza

Ingredientes:

1 envase de queso crema (210 g).

1 taza de salsa de tomate para pizza preparada.

½ taza de cebolla picada.

200 g de queso mozzarella rallado.

100 g de salami o pepperoni picado.

½ taza de aceitunas negras en rodajas.

1 cucharadita de orégano.

Dip caliente de camarón

Ingredientes:

1 cucharada de mantequilla.

3 dientes de ajo picados finamente.

250 g de camarones limpios.

Sal y pimienta al gusto.

½ taza de queso crema.

½ taza de natilla.

1 taza de queso mozzarella rallado.

Para el pico de gallo:

1 tomate sin semillas, picado fino.

3 cucharadas de cebolla picada fina.

2 cucharadas de culantro picado.

Sal y pimienta al gusto.

1 cucharadita de jugo de limón.

Dip caliente de pollo Tex-Mex

Ingredientes:

1 envase de queso crema (210 g).

¾ de taza de salsa verde mexicana.

1 lata de chiles morrones (4 unidades), picados.

200 g de queso cheddar rallado.

Tortillas tostadas para acompañar.

Las tres preparaciones combinan ingredientes sencillos y permiten crear bocadillos ideales para compartir. Cada dip ofrece un sabor diferente y una alternativa para variar la mesa.

En el video adjunto, Déborah Azevedo muestra el paso a paso de las recetas y brinda recomendaciones para preparar estos dips calientes en casa.

¿Se anima a probarlos en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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