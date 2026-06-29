Estilo de Vida
Del sándwich al asado negro: tres recetas con mano de piedra
Prepare este corte de res con opciones prácticas y llenas de sabor.
La mano de piedra es uno de los cortes de res más versátiles. Su textura y sabor permiten preparar diferentes platillos para cualquier ocasión. En esta entrega, el chef Julio Carro comparte tres recetas sencillas para aprovecharlo y variar el menú familiar.
1. Mano de piedra marinada para sándwich
Ingredientes:
- 1 kg de mano de piedra cocida en rebanadas finas.
- ½ taza de aceite de oliva.
- ⅓ taza de vinagre blanco o de vino.
- 1 cebolla blanca en pluma.
- ½ taza de aceitunas verdes rebanadas.
- 2 hojas de laurel.
- Sal y pimienta.
2. Mano de piedra al estilo asado negro venezolano
Ingredientes:
- 1 kg de mano de piedra cocida.
- 2 cucharadas de aceite.
- 3 cucharadas de azúcar.
- 2 cebollas en juliana.
- 1 chile dulce rojo.
- 4 dientes de ajo.
- 1 taza de tomate triturado.
- 2 cucharadas de pasta de tomate.
- 2 cucharadas de salsa inglesa.
- ½ taza de vino tinto (opcional).
- 1½ tazas del caldo de cocción.
- 2 hojas de laurel.
- ½ cucharadita de comino.
- Sal y pimienta.
3. Mano de piedra mechada
Ingredientes:
- 1 kg de mano de piedra cocida y mechada.
- 1½ tazas del caldo de cocción.
- 1 cebolla picada.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de aceite.
- Sal, pimienta y culantro (opcional).
En el video adjunto encontrará el paso a paso de estas tres recetas para aprovechar este delicioso corte de carne.
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