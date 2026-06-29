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Estilo de Vida

Del sándwich al asado negro: tres recetas con mano de piedra

Prepare este corte de res con opciones prácticas y llenas de sabor.

Por Teletica.com Redacción 29 de junio de 2026, 10:06 AM

La mano de piedra es uno de los cortes de res más versátiles. Su textura y sabor permiten preparar diferentes platillos para cualquier ocasión. En esta entrega, el chef Julio Carro comparte tres recetas sencillas para aprovecharlo y variar el menú familiar.

1. Mano de piedra marinada para sándwich

Ingredientes:

  • 1 kg de mano de piedra cocida en rebanadas finas.
  • ½ taza de aceite de oliva.
  • ⅓ taza de vinagre blanco o de vino.
  • 1 cebolla blanca en pluma.
  • ½ taza de aceitunas verdes rebanadas.
  • 2 hojas de laurel.
  • Sal y pimienta.

2. Mano de piedra al estilo asado negro venezolano

Ingredientes:

  • 1 kg de mano de piedra cocida.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 3 cucharadas de azúcar.
  • 2 cebollas en juliana.
  • 1 chile dulce rojo.
  • 4 dientes de ajo.
  • 1 taza de tomate triturado.
  • 2 cucharadas de pasta de tomate.
  • 2 cucharadas de salsa inglesa.
  • ½ taza de vino tinto (opcional).
  • 1½ tazas del caldo de cocción.
  • 2 hojas de laurel.
  • ½ cucharadita de comino.
  • Sal y pimienta.

3. Mano de piedra mechada

Ingredientes:

  • 1 kg de mano de piedra cocida y mechada.
  • 1½ tazas del caldo de cocción.
  • 1 cebolla picada.
  • 2 dientes de ajo.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • Sal, pimienta y culantro (opcional).

En el video adjunto encontrará el paso a paso de estas tres recetas para aprovechar este delicioso corte de carne.

¿Se anima a probarlas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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