De saladas a dulces: así puede convertir una crepa en cualquier tiempo de comida

Las crepas no son solo dulces: también pueden convertirse en un almuerzo, una cena o un bocadillo salado delicioso.

En esta entrevista, el chef Daniel Láscarez, a quien usted ya conoce y aprecia, le muestra cómo transformar este platillo en opciones prácticas y sabrosas, sin dejar de lado las versiones dulces que siempre conquistan.

Ideas simples, versátiles y perfectas para cualquier momento del día (ver video adjunto).



