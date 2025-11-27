"Cupcakes" navideños que parecen difíciles, pero cualquiera puede hacer

En esta época en la que el árbol se enciende, la casa huele a canela y chocolate, y la cocina se convierte en el rincón más cálido del hogar, llega a Buen Día un espacio ideal para disfrutar en familia.

La pastelera experta Diana Jiménez nos acompaña para enseñarle a usted tres decoraciones de cupcakes navideños que podrá preparar sin complicaciones, incluso si siente que “no tiene mucha maña” para la repostería.



Con pasos sencillos, ideas creativas y materiales fáciles de conseguir, Diana demuestra que cualquier persona puede darle un toque festivo y lleno de cariño a sus postres. Perfectos para compartir en casa o para regalar durante estas fiestas, estos cupcakes prometen convertir su cocina en el escenario más dulce de diciembre.



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.