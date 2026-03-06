Croquetas: tres recetas fáciles que siempre triunfan

Pocas recetas son tan versátiles y rendidoras como las croquetas. Crujientes por fuera, cremosas por dentro y perfectas para aprovechar ingredientes que usted ya tiene en casa, se han convertido en un clásico infaltable en muchas mesas.

En esta ocasión, la chef Deborah Azevedo comparte tres versiones prácticas y deliciosas: croquetas de pollo con bechamel, croquetas de papa con salchicha y croquetas de arroz con queso. Opciones sencillas que permiten transformar ingredientes cotidianos en bocados llenos de sabor (ver video adjunto).

Además de ser ideales para meriendas o reuniones familiares, estas recetas también pueden convertirse en una oportunidad para emprender, gracias a su facilidad de preparación y a lo mucho que rinden.



