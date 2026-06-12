Estilo de Vida
Convierta el gallo pinto en una deliciosa botana casera
La chef Isabel Campabadal comparte una receta que transforma el tradicional gallo pinto en una botana crujiente, acompañada de una salsa de pejibaye llena de sabor.
El gallo pinto es uno de los platillos más representativos de la cocina costarricense. Esta receta propone una forma diferente de disfrutarlo.
La chef Isabel Campabadal enseña a preparar bolitas de masa rellenas de gallo pinto. La preparación se complementa con una salsa de pejibaye que aporta textura y sabor.
Bolitas de masa con relleno de gallo pinto
Ingredientes:
- 1 taza de masa en polvo.
- ½ taza de queso blanco rallado.
- ½ taza de agua o la cantidad necesaria.
- Sal y pimienta al gusto.
- 1 taza de gallo pinto.
- Aceite vegetal para freír.
Salsa de pejibaye:
- 4 pejibayes.
- 1 huevo.
- ½ taza de aceite vegetal.
- 2 cucharadas de natilla.
- Sal y pimienta al gusto.
En el video adjunto encontrará el paso a paso completo para preparar esta receta.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de Buen Día.
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