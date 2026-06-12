Convierta el gallo pinto en una deliciosa botana casera

El gallo pinto es uno de los platillos más representativos de la cocina costarricense. Esta receta propone una forma diferente de disfrutarlo.

La chef Isabel Campabadal enseña a preparar bolitas de masa rellenas de gallo pinto. La preparación se complementa con una salsa de pejibaye que aporta textura y sabor.

Bolitas de masa con relleno de gallo pinto

Ingredientes:

1 taza de masa en polvo.

½ taza de queso blanco rallado.

½ taza de agua o la cantidad necesaria.

Sal y pimienta al gusto.

1 taza de gallo pinto.

Aceite vegetal para freír.

Salsa de pejibaye:

4 pejibayes.

1 huevo.

½ taza de aceite vegetal.

2 cucharadas de natilla.

Sal y pimienta al gusto.

En el video adjunto encontrará el paso a paso completo para preparar esta receta.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de Buen Día.



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