Conos de tortilla: tradición costarricense transformada en un platillo único

A todos los costarricenses nos encantan las tortillas, ¡y hoy las vamos a reinventar!



En el video que aparece en la portada, la chef Rebecca Bolaños muestra el paso a paso de una receta sencilla que promete sorprender a su familia y amigos: conos de tortilla sabrosos, rellenos con opciones frías y calientes.



Además de deliciosa, este platillo también es superfácil de preparar, ¡perfecto para cualquier ocasión!



No se pierda los detalles en el video y prepárese para disfrutar de este platillo lleno de sabor y tradición.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.

