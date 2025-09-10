Estilo de Vida
Conos de tortilla: tradición costarricense transformada en un platillo único
La chef Rebecca Bolaños presenta una forma innovadora de disfrutar las tortillas: conos rellenos con opciones frías y calientes, fáciles de preparar y perfectos para cualquier ocasión.
A todos los costarricenses nos encantan las tortillas, ¡y hoy las vamos a reinventar!
En el video que aparece en la portada, la chef Rebecca Bolaños muestra el paso a paso de una receta sencilla que promete sorprender a su familia y amigos: conos de tortilla sabrosos, rellenos con opciones frías y calientes.
Además de deliciosa, este platillo también es superfácil de preparar, ¡perfecto para cualquier ocasión!
No se pierda los detalles en el video y prepárese para disfrutar de este platillo lleno de sabor y tradición.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.
