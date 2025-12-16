Con tortillas y poco tiempo se pueden lograr comidas completas

Cuando usted busca una comida nutritiva, rendidora y fácil de preparar, las tortillas de harina pueden ser grandes aliadas.

Hoy en Buen Día, el chef Carlos Alpízar nos muestra cómo transformar un ingrediente sencillo en tres platillos completos: un burrito, una quesadilla y una tostada. Son opciones prácticas para esos días con poco tiempo, pero con ganas de comer bien.

Preparaciones versátiles, económicas y llenas de sabor que se adaptan a la rutina diaria sin complicaciones.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de Buen Día.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.