Con tortillas y poco tiempo se pueden lograr comidas completas

Burritos, quesadillas y tostadas muestran cómo un ingrediente básico puede rendir más. El chef Carlos Alpízar comparte ideas fáciles para comer bien todos los días.

Por Teletica.com Redacción 16 de diciembre de 2025, 10:00 AM

Cuando usted busca una comida nutritiva, rendidora y fácil de preparar, las tortillas de harina pueden ser grandes aliadas. 

Hoy en Buen Día, el chef Carlos Alpízar nos muestra cómo transformar un ingrediente sencillo en tres platillos completos: un burrito, una quesadilla y una tostada. Son opciones prácticas para esos días con poco tiempo, pero con ganas de comer bien. 

Preparaciones versátiles, económicas y llenas de sabor que se adaptan a la rutina diaria sin complicaciones.

