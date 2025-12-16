Estilo de Vida
Con tortillas y poco tiempo se pueden lograr comidas completas
Burritos, quesadillas y tostadas muestran cómo un ingrediente básico puede rendir más. El chef Carlos Alpízar comparte ideas fáciles para comer bien todos los días.
Cuando usted busca una comida nutritiva, rendidora y fácil de preparar, las tortillas de harina pueden ser grandes aliadas.
Hoy en Buen Día, el chef Carlos Alpízar nos muestra cómo transformar un ingrediente sencillo en tres platillos completos: un burrito, una quesadilla y una tostada. Son opciones prácticas para esos días con poco tiempo, pero con ganas de comer bien.
Preparaciones versátiles, económicas y llenas de sabor que se adaptan a la rutina diaria sin complicaciones.
