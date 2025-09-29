Con estas recetas de mermelada puede conquistar paladares y ganar dinero extra

¿Qué tal si ese toque dulce que acompaña el desayuno también se convierte en una fuente de ingreso?

En la entrevista de Buen Día que aparece en la portada, la chef Laura Mora comparte dos recetas de mermeladas caseras que destacan por su sencillez, su sabor excepcional y su versatilidad. Con ingredientes naturales y un proceso práctico, estas preparaciones ofrecen la posibilidad de disfrutar en familia, regalar o incluso dar el primer paso hacia un pequeño emprendimiento desde casa.

En el video adjunto, Mora muestra cómo prepararlas paso a paso, combinando productos frescos con un toque personal que hace única a esta recetas El resultado son mermeladas irresistibles, capaces de conquistar tanto el paladar como el mercado.

