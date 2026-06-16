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Cinco recetas para transformar el arroz de todos los días

Con granos, hierbas, almendras o cítricos, el arroz puede adquirir sabores y texturas diferentes.

Por Teletica.com Redacción 16 de junio de 2026, 11:31 AM

El arroz forma parte de la alimentación diaria de muchas familias. Sin embargo, suele prepararse de la misma manera.

Pequeños cambios permiten crear nuevas combinaciones de sabor y textura. En esta entrega compartimos cinco opciones para renovar este ingrediente.

Arroz con granos

Ingredientes:

  • 1/4 de taza de quinoa.
  • 1/4 de taza de cuscús.
  • 1/4 de taza de trigo.
  • 1/4 de taza de arroz salvaje.
  • 1/4 de taza de arroz integral.
  • 2 tazas de arroz normal.

Arroz con almendras

  • 2 tazas de arroz cocinado.
  • 1 cucharada de mantequilla.
  • 1/2 taza de almendras fileteadas.

Arroz con cilantro y maíz

  • 2 tazas de arroz cocinado.
  • Un chorrito de aceite de oliva.
  • 1 taza de maíz dulce.
  • Culantro al gusto.
  • 1/4 de taza de crema dulce.

Arroz con albahaca

  • 1 manojo de albahaca.
  • 2 dientes de ajo.
  • Un chorrito de aceite.
  • 1 taza de arroz crudo.
  • 1 1/4 de taza de agua.
  • Sal al gusto.

Arroz al limón

  • 1/2 cebolla picada.
  • 1 ajo.
  • Ralladura y jugo de 2 limones.
  • 1 cucharadita de orégano seco.
  • 1 taza de arroz.
  • 1 1/2 taza de caldo de pollo.
  • Sal al gusto.

Observe el paso a paso completo en el video adjunto.

¿Se anima a probar las recetas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar otras preparaciones en nuestro canal de YouTube.

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