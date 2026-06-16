Cinco recetas para transformar el arroz de todos los días

El arroz forma parte de la alimentación diaria de muchas familias. Sin embargo, suele prepararse de la misma manera.

Pequeños cambios permiten crear nuevas combinaciones de sabor y textura. En esta entrega compartimos cinco opciones para renovar este ingrediente.

Arroz con granos

Ingredientes:

1/4 de taza de quinoa.

1/4 de taza de cuscús.

1/4 de taza de trigo.

1/4 de taza de arroz salvaje.

1/4 de taza de arroz integral.

2 tazas de arroz normal.

Arroz con almendras

2 tazas de arroz cocinado.

1 cucharada de mantequilla.

1/2 taza de almendras fileteadas.

Arroz con cilantro y maíz

2 tazas de arroz cocinado.

Un chorrito de aceite de oliva.

1 taza de maíz dulce.

Culantro al gusto.

1/4 de taza de crema dulce.

Arroz con albahaca

1 manojo de albahaca.

2 dientes de ajo.

Un chorrito de aceite.

1 taza de arroz crudo.

1 1/4 de taza de agua.

Sal al gusto.

Arroz al limón

1/2 cebolla picada.

1 ajo.

Ralladura y jugo de 2 limones.

1 cucharadita de orégano seco.

1 taza de arroz.

1 1/2 taza de caldo de pollo.

Sal al gusto.

Observe el paso a paso completo en el video adjunto.

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