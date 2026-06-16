Estilo de Vida
Cinco recetas para transformar el arroz de todos los días
Con granos, hierbas, almendras o cítricos, el arroz puede adquirir sabores y texturas diferentes.
El arroz forma parte de la alimentación diaria de muchas familias. Sin embargo, suele prepararse de la misma manera.
Pequeños cambios permiten crear nuevas combinaciones de sabor y textura. En esta entrega compartimos cinco opciones para renovar este ingrediente.
Arroz con granos
Ingredientes:
- 1/4 de taza de quinoa.
- 1/4 de taza de cuscús.
- 1/4 de taza de trigo.
- 1/4 de taza de arroz salvaje.
- 1/4 de taza de arroz integral.
- 2 tazas de arroz normal.
Arroz con almendras
- 2 tazas de arroz cocinado.
- 1 cucharada de mantequilla.
- 1/2 taza de almendras fileteadas.
Arroz con cilantro y maíz
- 2 tazas de arroz cocinado.
- Un chorrito de aceite de oliva.
- 1 taza de maíz dulce.
- Culantro al gusto.
- 1/4 de taza de crema dulce.
Arroz con albahaca
- 1 manojo de albahaca.
- 2 dientes de ajo.
- Un chorrito de aceite.
- 1 taza de arroz crudo.
- 1 1/4 de taza de agua.
- Sal al gusto.
Arroz al limón
- 1/2 cebolla picada.
- 1 ajo.
- Ralladura y jugo de 2 limones.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 taza de arroz.
- 1 1/2 taza de caldo de pollo.
- Sal al gusto.
Observe el paso a paso completo en el video adjunto.
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