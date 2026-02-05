EN VIVO
Chocolate y naranja: la combinación perfecta para un pastel irresistible

La chef Elena Guillén comparte sus secretos para lograr una textura suave y húmeda, ideal para acompañar cualquier momento del día.

Por Teletica.com Redacción 5 de febrero de 2026, 10:09 AM

El pastel de chocolate es uno de esos sabores que nunca pasan de moda. Perfecto para el cafecito, un jugo o incluso como acompañamiento del helado, este postre admite variaciones que elevan su sabor. 

¿Qué le parece agregarle un toque de naranja para intensificar el aroma y lograr un balance perfecto? Le enseñamos cómo hacerlo con los consejos de una experta. Recibimos en la cocina de Buen Día a la chef Elena Guillén, quien explicó cómo lograr una textura suave, húmeda y llena de sabor.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.

