Chocobombas caseras: el truco para lograr la versión perfecta en casa

¿Ha escuchado hablar de las populares chocobombas?

Si no, basta observar cómo una esfera de chocolate se derrite al contacto con la leche caliente para entender por qué han conquistado redes sociales, vitrinas y paladares. En cuestión de segundos, esa pequeña esfera transforma una taza común en un chocolate caliente cremoso, aromático y lleno de sabor.



Hoy en Buen Día recibimos a la chef Elena Guillén, quien explicó paso a paso todo lo necesario para prepararlas en casa: desde el chocolate ideal para obtener una cubierta firme y brillante, hasta los rellenos que las vuelven irresistibles.

Se trata de una opción creativa y deliciosa, perfecta para regalar, sorprender o simplemente consentirse con un detalle dulce y diferente (repase la receta completa en el video que aparece en portada).

