Carne molida: secretos para cocinarla mejor y ahorrar en la cocina

Con arroz, en lasañas, empanadas, o hasta en el gallo pinto: la carne molida es un ingrediente básico en muchas cocinas costarricenses.

Pero, ¿sabía usted que puede prepararla de manera más eficiente, conservarla mejor y hacer que le rinda más? Hoy en Buen Día recibimos al chef Carlos Alpízar, quien compartió una guía completa para sacarle el máximo provecho a la carne molida, desde cómo cocinarla sin perder sabor, hasta recetas creativas para variar el menú de su familia sin gastar de más.

