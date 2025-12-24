Bebidas fáciles y originales para brindar en Navidad

En Nochebuena, los brindis son parte esencial de la celebración. Para quienes buscan opciones ricas, diferentes y fáciles de preparar, hoy en Buen Día les presentamos una serie de ideas que se adaptan a distintos gustos y estilos de reunión.



En esta ocasión, los bartenders Kattya Solís Marín y Freddy Núñez Campos compartieron propuestas de bebidas pensadas para sorprender a los invitados sin necesidad de técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.



Las opciones incluyen combinaciones frescas y creativas que permiten renovar los brindis tradicionales, manteniendo el espíritu festivo propio de la Nochebuena. Además, se trata de preparaciones prácticas, ideales para quienes desean disfrutar más tiempo en familia y menos tiempo en la cocina (repase la entrevista completa en el video que está en la portada).



Estas alternativas demuestran que innovar en la mesa navideña es posible sin complicaciones, apostando por sabores distintos que acompañen uno de los momentos más esperados de la noche.

