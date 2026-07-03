Así se prepara la auténtica pasta Alfredo, según una chef italiana

La pasta Alfredo es uno de los platos italianos más conocidos. Muchas versiones incluyen crema dulce. La receta tradicional utiliza una preparación diferente.

La chef italiana Roberta Cipri regresó a Buen Día para mostrar la versión original. La salsa obtiene su textura con mantequilla, queso Parmigiano Reggiano y agua de cocción de la pasta.

Estos son los ingredientes:

200 g de fettuccine.

100 g de mantequilla sin sal.

100 a 120 g de queso Parmigiano Reggiano rallado fino.

Agua de cocción de la pasta.

Sal para el agua de la pasta.

Pimienta negra recién molida.

Conozca el paso a paso y los consejos de la chef en el video adjunto.

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