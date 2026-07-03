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Así se prepara la auténtica pasta Alfredo, según una chef italiana

Le mostramos el paso a paso de esta preparación tradicional y compartimos sus principales secretos.

Por Teletica.com Redacción 3 de julio de 2026, 10:19 AM

La pasta Alfredo es uno de los platos italianos más conocidos. Muchas versiones incluyen crema dulce. La receta tradicional utiliza una preparación diferente.

La chef italiana Roberta Cipri regresó a Buen Día para mostrar la versión original. La salsa obtiene su textura con mantequilla, queso Parmigiano Reggiano y agua de cocción de la pasta.

Estos son los ingredientes:

  • 200 g de fettuccine.
  • 100 g de mantequilla sin sal.
  • 100 a 120 g de queso Parmigiano Reggiano rallado fino.
  • Agua de cocción de la pasta.
  • Sal para el agua de la pasta.
  • Pimienta negra recién molida.

Conozca el paso a paso y los consejos de la chef en el video adjunto.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

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