Así se hace pan cuadrado en licuadora de forma fácil y rápida

El pan cuadrado es un alimento infaltable en muchos hogares por su practicidad pero, ¿alguna vez ha considerado prepararlo usted mismo?



La chef Deborah Azevedo nos enseña hoy cómo hacer pan cuadrado casero utilizando la licuadora. Una receta sencilla, sin complicaciones y con ingredientes accesibles.



Además, nos trae una versión especial con relleno salado, ideal para sorprender en desayunos o meriendas. Descubra lo fácil que es llevar el sabor casero a su mesa con esta receta práctica y deliciosa.



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.