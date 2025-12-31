Así puede llevar su parrillada del 31 al siguiente nivel

¿Ya tiene todo listo para la carnita asada del 31? En Buen Día le damos el toque final para que su celebración sea un éxito.

El chef José Pablo Araujo lo acompaña con la preparación de tres adobos prácticos y llenos de sabor: uno ideal para carne de res, otro pensado para cerdo y un tercero perfecto para pollo.

Consejos sencillos, ingredientes accesibles y técnicas claras para que usted sorprenda a sus invitados y despida el año alrededor de la parrilla, como manda la tradición (ver video adjunto en la portada).



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.