Arroz meloso: el equilibrio perfecto entre técnica y sabor

La cocina también es cultura, técnica y memoria. En esta edición de Buen Día, el chef Julio Carro propone un recorrido por la gastronomía mediterránea a través de un arroz meloso, un platillo que combina precisión culinaria y profundo sabor.

Durante la entrevista, el chef comparte consejos prácticos, errores comunes y secretos para lograr la textura ideal, además de explicar por qué este tipo de arroz se ha convertido en un favorito para reuniones familiares y mesas compartidas (ver video adjunto).

Una conversación pensada para quienes disfrutan cocinar y entender lo que llevan al plato.



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.