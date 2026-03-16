Arroz de coliflor: la alternativa saludable que gana terreno en la cocina

¿Ha escuchado hablar del arroz de coliflor? Se trata de una forma diferente y muy creativa de preparar este vegetal.

La idea es sencilla: procesar o picar el coliflor hasta que su textura se asemeje a la del arroz blanco. Así se convierte en una base versátil para muchas recetas (ver video adjunto). Una de las más populares es el arroz chaufa, donde el coliflor preparado de esta manera puede sustituir al arroz tradicional, ofreciendo una opción más ligera.

En Buen Día, Kevin Ferreto nos enseñó paso a paso cómo preparar el arroz de coliflor en casa. Así que aliste papel y lápiz, porque esta receta podría convertirse en una de sus favoritas.



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar la elaboración de otros platillos en nuestro canal de YouTube.