Arroz con palmito: los trucos para llevar este clásico al siguiente nivel

Una receta puede despertar recuerdos, emociones y una mezcla perfecta de sabores y

texturas. Si el arroz con palmito está entre sus comidas favoritas, esta versión le va a encantar, sin ninguna duda.

La chef Adriana Vindas comparte los detalles que marcan la diferencia: desde los ingredientes correctos hasta los pequeños trucos que elevan este clásico de la cocina costarricense a otro nivel (ver video adjunto).

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.

Recuerde que también puede repasar las preparaciones de otros platillos en nuestro canal de YouTube.