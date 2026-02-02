Estilo de Vida
Arroz con palmito: los trucos para llevar este clásico al siguiente nivel
La chef Adriana Vindas revela los ingredientes esenciales y pasos sencillos para lograr una versión cremosa, aromática y llena de identidad costarricense.
Una receta puede despertar recuerdos, emociones y una mezcla perfecta de sabores y
texturas. Si el arroz con palmito está entre sus comidas favoritas, esta versión le va a encantar, sin ninguna duda.
La chef Adriana Vindas comparte los detalles que marcan la diferencia: desde los ingredientes correctos hasta los pequeños trucos que elevan este clásico de la cocina costarricense a otro nivel (ver video adjunto).
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.
Recuerde que también puede repasar las preparaciones de otros platillos en nuestro canal de YouTube.