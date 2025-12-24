Arroz con leche: nuevas formas de preparar el postre favorito de siempre

El arroz con leche ocupa un lugar especial en la memoria y la mesa de muchas familias costarricenses. Es un postre sencillo, cercano y tan apetecido que, cuando hay una olla en el refrigerador, siempre aparece alguien dispuesto a tomar una cucharadita.



Aunque su receta tradicional sigue siendo un favorito, este clásico también admite variaciones que permiten renovarlo sin perder su esencia. En el programa Buen Día, la chef Candy Zamora mostró cómo el arroz con leche puede transformarse en distintas versiones, incorporando sabores que despiertan la curiosidad y amplían las posibilidades de este postre.



Las nuevas propuestas mantienen la base tradicional, pero introducen ingredientes que aportan aromas, texturas y matices distintos, ideales para quienes desean experimentar en la cocina sin alejarse de lo conocido. Así, el arroz con leche demuestra que no es un postre estático, sino una receta viva que puede adaptarse a los gustos de cada familia.



Reinventar este clásico no implica dejar atrás la tradición, sino darle continuidad desde la creatividad, permitiendo que nuevas generaciones también se enamoren de uno de los sabores más entrañables de la cocina costarricense. Para conocer estas variantes y ver el paso a paso, puede repasar el reportaje en el video que aparece en la portada del artículo.

