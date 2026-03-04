EN VIVO
Aprenda cómo hacer la sopa de lasaña que conquista TikTok

Ingredientes tradicionales como pasta, carne, tomate y quesos se transforman en un plato moderno que ha viralizado el hashtag #LasagnaSoup.

Por Teletica.com Redacción 4 de marzo de 2026, 9:56 AM

La clásica lasagna italiana se reinventa en una sopa deliciosa y versátil que ha tomado las redes sociales por sorpresa. Ingredientes tradicionales como pasta, carne, tomate y quesos se transforman en un plato moderno que ha viralizado el hashtag #LasagnaSoup, acumulando millones de vistas. 

La chef Nicole Simone nos guía paso a paso para que usted pueda disfrutar de esta tendencia gastronómica desde su hogar (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y recetas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

