Aprenda cómo hacer la sopa de lasaña que conquista TikTok

La clásica lasagna italiana se reinventa en una sopa deliciosa y versátil que ha tomado las redes sociales por sorpresa. Ingredientes tradicionales como pasta, carne, tomate y quesos se transforman en un plato moderno que ha viralizado el hashtag #LasagnaSoup, acumulando millones de vistas.

La chef Nicole Simone nos guía paso a paso para que usted pueda disfrutar de esta tendencia gastronómica desde su hogar (ver video adjunto).

