Aprenda a preparar yogur griego en casa

El yogur es un alimento que se obtiene a partir de la fermentación de la leche mediante bacterias beneficiosas. Este proceso no solo le da su sabor ligeramente ácido y textura espesa, sino que también facilita la digestión y aporta proteínas, calcio y probióticos que favorecen la salud intestinal.

Prepararlo en casa es más sencillo de lo que muchas personas imaginan. Solo necesita leche tibia y un poco de yogur natural con cultivos vivos como base. Tras dejar reposar la mezcla entre 8 y 12 horas en un lugar cálido, se obtiene yogur natural; y si luego se escurre en refrigeración durante varias horas, se logra la textura característica del griego, con menos lactosa y casi el doble de proteína (ver video adjunto).

En Buen Día le mostramos el paso a paso completo para prepararlo en su cocina y aprovechar mejor sus beneficios.

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