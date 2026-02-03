Aprenda a preparar una leche de tigre con toque tropical

Si a usted le gusta experimentar en la cocina, esta receta le va a encantar. En esta entrevista aprenderemos a preparar una leche de tigre caribeña, donde el limón se combina con leche de coco, jengibre fresco y jugo de naranja.

El resultado es una base cremosa, aromática y muy refrescante, ideal para sorprender el paladar.

Para guiarnos paso a paso, nos acompañó en Buen Día el chef Ricardo Barthley, conocido como Ricky, quien nos compartió sus secretos para lograr un balance perfecto de sabores (ver video adjunto).

