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Aprenda a preparar un lustre de porcelana para decorar queques

La chef Selenia enseña el paso a paso para preparar un lustre de porcelana con pocos ingredientes y un acabado profesional.

Por Teletica.com Redacción 16 de julio de 2026, 10:13 AM

La decoración marca la diferencia en cualquier postre. Un buen acabado mejora la presentación de queques, cupcakes y otras preparaciones.

La chef Selenia comparte una receta sencilla para preparar un lustre de porcelana con textura suave y acabado elegante.

Ingredientes:

  • ½ taza de leche condensada.
  • ½ taza de azúcar molida.
  • ½ taza de leche en polvo.

En el video adjunto aprenderá el paso a paso para obtener la textura ideal, aplicar correctamente el lustre y conseguir un acabado limpio y profesional.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

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