Estilo de Vida
Aprenda a preparar un lustre de porcelana para decorar queques
La chef Selenia enseña el paso a paso para preparar un lustre de porcelana con pocos ingredientes y un acabado profesional.
La decoración marca la diferencia en cualquier postre. Un buen acabado mejora la presentación de queques, cupcakes y otras preparaciones.
La chef Selenia comparte una receta sencilla para preparar un lustre de porcelana con textura suave y acabado elegante.
Ingredientes:
- ½ taza de leche condensada.
- ½ taza de azúcar molida.
- ½ taza de leche en polvo.
En el video adjunto aprenderá el paso a paso para obtener la textura ideal, aplicar correctamente el lustre y conseguir un acabado limpio y profesional.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.
Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.