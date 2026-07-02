Aprenda a preparar tres sazonadores caseros para res, pollo y cerdo

Los sazonadores caseros aportan sabor a las comidas. También permiten controlar la cantidad de sal y elegir los ingredientes de cada mezcla.

En Buen Día le mostramos tres recetas para preparar condimentos destinados a carne de cerdo, pollo y res.

Las mezclas incluyen especias como paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta, comino, orégano, tomillo, romero y mostaza en polvo. Cada combinación busca potenciar el sabor de un tipo específico de carne.

Preparar estos condimentos resulta sencillo y facilita tener mezclas listas para diferentes recetas.

En el video adjunto encontrará el paso a paso, las cantidades de cada ingrediente y recomendaciones para utilizarlos en sus platillos.

¿Se anima a probarlos en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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