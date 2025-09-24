EN VIVO
Aprenda a preparar arroz chaufa en casa con esta receta de un chef peruano

Jorge Hualipar comparte los secretos del wok y los ingredientes esenciales de la receta que combina color, historia y sabor inconfundible.

Por Teletica.com Redacción 24 de septiembre de 2025, 10:02 AM

Nos vamos de viaje —sin salir de la cocina— hasta el sabor único del Perú, para descubrir uno de sus platillos más representativos: el arroz chaufa. 

El chef peruano Jorge Hualipar nos comparte el paso a paso para preparar un arroz chaufa auténtico, lleno de color, aroma y tradición (ver video adjunto en la portada).

Desde la elección del arroz ideal, hasta el uso del wok y los ingredientes imprescindibles, podrá replicar la receta en su cocina y sorprender a familiares y amigos con un platillo fácil, delicioso y cargado de historia.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.

Recuerde que también puede repasar todas las recetas en nuestro canal de Youtube.

