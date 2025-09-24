Aprenda a preparar arroz chaufa en casa con esta receta de un chef peruano

Nos vamos de viaje —sin salir de la cocina— hasta el sabor único del Perú, para descubrir uno de sus platillos más representativos: el arroz chaufa.

El chef peruano Jorge Hualipar nos comparte el paso a paso para preparar un arroz chaufa auténtico, lleno de color, aroma y tradición (ver video adjunto en la portada).

Desde la elección del arroz ideal, hasta el uso del wok y los ingredientes imprescindibles, podrá replicar la receta en su cocina y sorprender a familiares y amigos con un platillo fácil, delicioso y cargado de historia.

