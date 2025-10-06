Aprenda a decorar pasteles como un experto con ingredientes que ya tiene en casa

¿Siempre ha querido decorar un pastel en casa, pero cree que es muy complicado? En Buen Día demostramos que no tiene por qué serlo.



El chef pastelero Jaime Fallas, junto a Saray Sandí, Elizabeth Navarrete y Jenny Woo, comparte ideas simples, creativas y llenas de color para que cualquier persona pueda decorar su propio queque, sin necesidad de ser experta ni gastar de más.



Con ingredientes que probablemente ya tiene en la cocina —como azúcar, frutas o chocolate— y un poco de imaginación, puede transformar un pastel sencillo en una creación digna de vitrina. Lo mejor es que no se necesita equipo profesional: solo ganas de experimentar y divertirse en el proceso.



Así que, si tiene un cumpleaños, una reunión familiar o simplemente quiere sorprender a alguien con algo hecho por usted, anímese a probar. Repase la entrevista completa y siga el paso a paso en el video que aparece en la portada.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.