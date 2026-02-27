Antipasto: el verdadero inicio de la mesa italiana
Una chef explica su origen, diferencias y cómo prepararlo en casa.
¿Sabía usted que en Italia no se habla de “entrada”, sino de antipasto? En la tradición culinaria italiana, el antipasto no es un plato pesado ni elaborado en exceso; son pequeñas porciones diseñadas para abrir el apetito, estimular la conversación y resaltar ingredientes frescos y de temporada.
Vegetales marinados, quesos, embutidos y panes tostados pueden formar parte de esta experiencia que va más allá de la comida: es un ritual para compartir (ver video adjunto).
En esta conversación, la chef Natalia Di Pippa le explica qué diferencia al antipasto de lo que nosotros conocemos como entrada y nos enseña a preparar tres opciones que lo transportarán directamente a Italia, desde su propia cocina.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.
Recuerde que también puede repasar la elaboración de otros platillos en nuestro canal de YouTube.