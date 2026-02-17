Año Nuevo Chino: tradición y sabor en su mesa

Inicia el Año Nuevo Chino y, según el calendario tradicional, damos la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, una etapa asociada con energía, determinación y movimiento.

En Buen Día quisimos celebrarlo llevándole hasta su hogar una receta clásica que seguramente usted ha disfrutado en restaurantes orientales: dumplings de cerdo con repollo, una preparación llena de simbolismo y sabor.

Para guiarnos en esta experiencia nos acompañan Cristina Yeh Chai, directora del Centro Nihao, y la chef Marcela Wu, quien nos enseña paso a paso cómo preparar estos tradicionales bocados (ver video adjunto). Una oportunidad ideal para conocer más sobre la cultura china y animarse a cocinar algo diferente en casa.



¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.​​

Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.