Año Nuevo Chino: tradición y sabor en su mesa
La chef Marcela Wu le muestra cómo preparar deliciosos dumplings de cerdo con repollo.
Inicia el Año Nuevo Chino y, según el calendario tradicional, damos la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, una etapa asociada con energía, determinación y movimiento.
En Buen Día quisimos celebrarlo llevándole hasta su hogar una receta clásica que seguramente usted ha disfrutado en restaurantes orientales: dumplings de cerdo con repollo, una preparación llena de simbolismo y sabor.
Para guiarnos en esta experiencia nos acompañan Cristina Yeh Chai, directora del Centro Nihao, y la chef Marcela Wu, quien nos enseña paso a paso cómo preparar estos tradicionales bocados (ver video adjunto). Una oportunidad ideal para conocer más sobre la cultura china y animarse a cocinar algo diferente en casa.
