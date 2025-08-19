Almuerzo en freidora de aire: práctico, saludable y delicioso

¿Quién dijo que comer bien toma mucho tiempo? En Buen Día, el chef Kevin Ferreto nos demuestra lo contrario con una propuesta irresistible: preparar un almuerzo completo en la freidora de aire.



Las estrellas del menú son unas jugosas tortitas de carne, acompañadas de guarniciones sencillas que no solo complementan el sabor, sino que garantizan un plato balanceado, rápido y saludable (ver entrevista completa en el video adjunto).



Aprenda paso a paso cómo sacarle provecho a su freidora de aire y deleitar a su familia sin complicarse en la cocina.



