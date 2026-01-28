Estilo de Vida
Albóndigas jugosas: receta casera sin pan ni secretos
Un chef comparte una preparación 100% de carne, acompañada de una salsa de tomate rostizado, ideal para cocinar en casa y compartir en familia.
¿A usted le gustan las albóndigas bien jugosas, suaves por dentro y llenas de sabor? Hoy es el día ideal para aprender a prepararlas desde cero, con una receta 100% de carne, sin pan, sin harina y sin sobres, acompañadas de una deliciosa salsa de tomate rostizado (ver video adjunto).
Estas preparaciones son perfectas para compartir en familia, aprender técnicas básicas de cocina y también para dejar listas y congelar. El paso a paso lo trae el chef José Araujo, quien nos guía para lograr un plato sencillo, casero y lleno de sabor.
¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de ‘Buen Día’.
Recuerde que también puede repasar la preparación de otros platillos en nuestro canal de YouTube.