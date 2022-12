Cuchara costarricense acompaña a La Sele en el Mundial

30 de noviembre de 2022, 6:58 AM

La preparación de un Mundial no solo se queda en los preparativos a nivel futbolístico, sino que va más allá al punto de cuidar todos los detalles.

“Lo importante de estar supervisando acá que se cumpla el menú y que los alimentos se preparen de la mejor manera, no es solo un tema de sabor y calidad, si no también con que no se utilicen productos locales que puedan ocasionar alguna situación que pueda enfermar a algún jugador”, explicó el chef.