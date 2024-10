Michael Barrantes no piensa en el retiro: Ya tiene ofertas para seguir en el fútbol

Esta semana la figura de Michael Barrantes ha estado en boca de todos.

Figura con Saprissa, Cartaginés y Alajuelense, aun así fue separado abruptamente del Puntarenas FC a inicios de semana por parte del cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Fallas.

¿Las razones? Según el técnico, algo completamente deportivo. Para el jugador, algunas rencillas y celos profesionales, pues a su criterio no estuvo de acuerdo con algunas formas de pensar con el estratega.

Lo cierto, es que la decisión está tomada y pese a causar un terremoto en el club que dio hasta con la salida de la presidenta Silvia Bolaños, no hubo vuelta atrás y Barrantes quedó al margen.

Pese a esto, el jugador de 41 años asegura que ve lejos su retiro.

“No me voy a retirar, pues estas situaciones lo que hacen es dar más fuerza y gallardía y sé lo que puedo dar y sabemos que tenemos que dar en el fútbol”, explicó.

Incluso, asegura que ya cuenta con varias opciones para seguir vinculado al fútbol.

“El plan es estar tranquilo, seguir manteniéndome lo mejor en forma posible. Ayer tuve varias propuestas de varios clubes y veremos para tomar la mejor decisión tanto en lo personal como en lo familiar y ver que sale de acá al final del torneo y ver si sale algo más o bien valorar lo que se me está ofreciendo”, añadió.

Finalmente, dejó en claro que buscará cómo sea limpiar el nombre que han querido manchar.

“Yo lo he tomado muy tranquilo, ustedes lo han podido ver. He estado relajado y tranquilo, pues sé lo que hice y sé cómo pasaron las cosas y el grupo general de Puntarenas saben cómo están las cosas y lo que pasó. A mí lo que me ha respaldado es mi trabajo y esto no va a cambiarlo y no voy a permitir que se manche mi carrera”, finalizó.

Barrantes tiene contrato con Puntarenas FC y que acaba en diciembre. El club deberá pagarle su salario hasta esta fecha, se mantenga entrenando o no con el equipo.