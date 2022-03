"Ya no van a ser 500 mociones, ahora serán mil", dice Prendas tras 'ataque' de ministro de Hacienda

El Ministro de Hacienda, Elian Villegas, la emprendió contra el diputado Jonathan Prendas, por presentar 500 mociones, pero, al parecer, ahora serán 1000.



“Con esta motivación y con esto que el ministro quiere poner sobre la mesa a falta de dos meses de que termine el periodo Ejecutivo-Legislativo, le puedo asegurar a don Elian que me disculpe, que me quedé corto, que no voy a poner 500 mociones, ahora van a ser 1000, solo por la falta de respeto y falta de seriedad que le está poniendo a los costarricenses en la mesa”, dijo el diputado.