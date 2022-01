Voces a favor y en contra de la regla fiscal en el último debate del TSE

Voces a favor y en contra de la aplicación de la regla fiscal fueron parte del cuarto y último debate nacional organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).



En el debate participaron los candidatos: Natalia Díaz (Unidos Podemos), José María Figueres (Liberación Nacional), Oscar Campos (Encuentro Nacional), Walter Muñoz (Integración Nacional), Rodolfo Piza (Nuestro Pueblo), Jhon Vega (Partido de los Trabajadores) y José María Villalta (Frente Amplio).

La distribución de los candidatos para las cuatro sesiones estuvo definida por el orden de los partidos políticos en la papeleta.

Regla fiscal

La regla fiscal es un instrumento de disciplina financiera que ajusta los gastos del Gobierno al crecimiento de la economía, según el nivel de endeudamiento.

La pregunta que le realizó el TSE a los candidatos fue: ¿Usted promovería alguna reforma a los términos actuales en los que se define y se aplica la regla fiscal?

Para Óscar Campos, se requiere un control del gasto pero la regla fiscal hay que modificarla. Asegura que no sirve del todo. Dijo que sacaron de esa regla fiscal a los que tienen poder.

En el caso de Walter Muñoz, sugiere reducir los gastos en una serie de ajustes que tiene cada institución, pero teniendo claro que no se puede incluir esa obligación de recorte en todas las instituciones. Plantea aplicar esa regla en forma particular y no general.

Rodolfo Piza mencionó que la regla fiscal más equilibrada es la regla constitucional, para poder lograr así un equilibrio fiscal, ya es más flexible frente a situaciones de crisis.

El candidato Jhon vega se opone a esta regla ya que, para él, esto no resuelve la crisis fiscal del país. Además mencionó que la ley que incluyó las reformas fiscales durante la administración actual sigue recargando el peso de los impuestos a la clase trabajadora.

José María Villalta también ve necesario replantearse esta regla,, la cual considera es demasiado rígida y que más bien imposibilita al Estado tomar medidas anticíclicas. También señaló que esta regla ha afectado programas sociales.

Por su parte, Natalia Díaz, si la apoya y asegura se debe respetar, la considera correcta y una excelente medida, pero también atacar los disparadores del gasto público y que todas las instituciones públicas del país formen parte de esta regla.

Por último, José María Figueres la comparó con una camisa de fuerza necesaria ante el gasto. Plantea, como solución, que se debe poner la economía a crecer para salir de esa camisa.

Lea también Nacional Costa Rica supera su récord de contagios diarios: 4.170 en un día Hay 242 pacientes hospitalizados por coronavirus, 55 de ellos están en Unidades de Cuidados Intensivos.

​